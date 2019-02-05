Украинские арбитры начали знакомство с системой VAR: фото

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Украинские арбитры
Украинские арбитры / ФФУ

Украинские рефери с 4-го по 15 февраля проведут сбор в Турции, где будут готовиться к возобновлению сезона.

Кроме ежедневных занятий по физподготовке, у арбитров будет теоретическая часть, во время которой инструкторы Комитета арбитров ФФУ будут осуществлять анализ арбитража матчей и будут знакомить участников собрания с системой VAR, сообщает официальный сайт ФФУ.

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Кроме того, рефери смогут отшлифовывать свои навыки в товарищеских поединках, чтобы получить практику и постепенно войти в сезон.


Украинские арбитры начали знакомство с системой VAR // ФФУ

Ранее о том, что украинские арбитры будут активно изучать VAR, заявлял глава Комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи.

Также о внедрении VAR в Украине говорил президент ФФУ Андрей Павелко. Система видеопомощи арбитрам может быть запущена в Украине уже в нынешнем сезоне, а точнее в финале Кубка Украины.

Что такое система видеопомощи VAR?Это технология в футболе, которая позволяет главному арбитру принимать решения в спорных моментах матча с помощью видеоповторов. Официально включена в Правила игры в футбол в 2018 году после серии испытаний на международных турнирах. Сейчас VAR используют в Германии, Италии, Испании, Франции и других странах.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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