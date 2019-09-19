Украинские боксеры, проигнорировавшие бойкот, провалились на чемпионате мира в России
Первая сборная Украины по боксу отказалась от поездки на чемпионат мира в Россию, но Федерация бокса Украины не препятствовала поездке в Екатеринбург спортсменов, которые были готовы самостоятельно оплатить дорогу и выступление на турнире.
В Екатеринбурге уже определились полуфиналисты в каждом из дивизионов, но до этой стадии не дошел ни один украинец их не было даже в четвертьфинале, сообщает Xsport.
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Хотя накануне один из спортсменов, который уехал выступать в Россию, украинец Марат Григорян громко заявлял: "Политика здесь ни при чем. Раз выступаем на чемпионате мира, значит мы лучшие (в Украине)".
Результаты украинцев на чемпионате мира по боксу в России:
До 52 кг:
Максим Фатич – первый бой в 1/16 финала – 0:5 от турка Батухана Чифтчи (уступил в следующем бою).
До 57 кг:
Алексей Козолок – первый бой в первом раунде (еще до 1/16 финала) – 1:4 от венесуэльца Жана Карлоса Кайседо (уступил в следующем бою).
До 63 кг:
Александр Железняк – первый бой в первом раунде (еще до 1/16 финала) – 0: 5 от венгра Баходура Усмонова (дошел до 1/8 финала).
До 69 кг:
Мгер Оганесян – первый бой в первом раунде (еще до 1/16 финала) – 2:3 от Пан Хен Мина (уступил в следующем бою).
До 75 кг;
Не было украинцев.
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До 81 кг:
Не было украинцев.
До 91 кг:
Марат Григорян – выиграл бой 1/16 финала против азербайджанца Исмаила Ягубова (4:1) и уступил в 1/8 финала – 0:5 от казаха Васили Левита (вышел в полуфинал).
Свыше 91 кг:
Цотне Рогава – выиграл бой в 1/16 финала против иранца Имана Рамезанпура (5:0) и уступил в 1/8 финала – 0:5 от узбека Жалолова Баходира (вышел в полуфинал).
Таким образом, украинские спортсмены, которые по собственной инициативе поехали на соревнования в Россию, на шестерых добыли всего две победы и выбыли из борьбы за медали задолго до решающих стадий.