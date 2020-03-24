Украинские боксеры сразятся за чемпионский пояс IBF

Украинские боксеры Максим Продан и Иван Редкач, которые выступают в полусреднем весе, могут вскоре встретиться на ринге. Чемпион IBF International Продан бросил вызов Редкачу.

Об этом боксер сообщил в своем блоге на Tribuna.com. Продан предложил Редкачу встретиться в Лондоне.

Читайте также Украинцу Редкачу вдвое сократили дисквалификацию за укус соперника и позволили получить призовые

Предлагаю бой на нейтральной территории – например, в Лондоне. Ставлю на кон свой пояс IBF. Давай сделаем шоу,

– написал Продан.

По его словам, Редкач согласился и теперь дело лишь за промоутером Matchroom Boxing Эдди Хирном.

"Мне кажется, это будет отличная битва. Ваня говорил, что ему в моей категории комфортно, заднюю никто из нас в ринге не дает", – написал Продан.

Что известно о Редкаче и Продане

Оба боксера проживают за пределами Украины. Продан в Милане (Италия), а Редкач в Лос-Анджелесе (США).

Предыдущий бой 34-летний Редкач провел 26 января. В США украинец прогнозируемо проиграл Дэнни Гарсии за право драться с чемпионом мира по версии WBC.

Во время поединка Иван укусил соперника, за что получил дисквалификацию на полгода.

Зато Продан предыдущий раз выходил в ринг 25 октября 2019 года и победил Тони Диксона. Всего в активе Максима 18 побед и одно поражение.

Следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.