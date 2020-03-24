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Украинские боксеры сразятся за чемпионский пояс IBF

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Украинские боксеры Максим Продан и Иван Редкач, которые выступают в полусреднем весе, могут вскоре встретиться на ринге. Чемпион IBF International Продан бросил вызов Редкачу.

Об этом боксер сообщил в своем блоге на Tribuna.com. Продан предложил Редкачу встретиться в Лондоне.

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Предлагаю бой на нейтральной территории – например, в Лондоне. Ставлю на кон свой пояс IBF. Давай сделаем шоу,
– написал Продан.

По его словам, Редкач согласился и теперь дело лишь за промоутером Matchroom Boxing Эдди Хирном.

"Мне кажется, это будет отличная битва. Ваня говорил, что ему в моей категории комфортно, заднюю никто из нас в ринге не дает", – написал Продан.

Что известно о Редкаче и Продане

Оба боксера проживают за пределами Украины. Продан в Милане (Италия), а Редкач в Лос-Анджелесе (США).

Предыдущий бой 34-летний Редкач провел 26 января. В США украинец прогнозируемо проиграл Дэнни Гарсии за право драться с чемпионом мира по версии WBC.

Во время поединка Иван укусил соперника, за что получил дисквалификацию на полгода.

Зато Продан предыдущий раз выходил в ринг 25 октября 2019 года и победил Тони Диксона. Всего в активе Максима 18 побед и одно поражение.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Иван Редкач Бокс
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