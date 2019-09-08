Украинские боксеры выступят в России на ненужном чемпионате мира: имена

Украинские боксеры примут участие в чемпионате мира, который пройдет в российском Екатеринбурге. При этом потребности ехать на этот чемпионат нет.

О том, что украинские боксеры поедут на турнир в Россию, было известно заранее. Об этом в свое время рассказал главный тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоиский. При этом сборная Украины на этот турнир не поедет. Причина в том, что главная цель в сборной Украины – олимпийские лицензии. А на ЧМ в России их разыгрывать не будут. Также Министерство молодежи и спорта не профинансирует поездку украинских боксеров на турнир в РФ.

От Украины на чемпионате мира выступят Максим Фатич (52 кг), Михаил Дзязько (57 кг), Александр Железняк (63 кг), Мгер Оганисян (69 кг), Марат Григорян (91 кг), Цотне Рогава (+91 кг).

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Что касается квалификации на Олимпиаду-2020, то соревнования на боксерском турнире Олимпиады состоятся в обновленных весовых категориях: 8 мужских и 5 женских. По результатам всех квалификационных стартов, включая Континентальные и мировой турниры, на Олимпиаду будут отобраны 286 боксеров. Из них 186 мужчин и 100 женщин.

Квалификационные Континентальные соревнования пройдут с 1 января по 30 апреля 2020 года. Непосредственно Европейский турнир будет принимать Лондон (Англия) с 13 по 23 марта 2020 года (спортивная арена Copper Box arena, Queen Elizabeth Olympic Park). Всемирный боксерский турнир пройдет с 13 по 24 мая 2020 года в Париже (Франция). Относительно Олимпийских игр, то главные соревнования четырехлетия пройдут в Токио (Япония) с 24 июля и 9 августа 2020 года.