Украинские болельщики долго не выпускали игроков после победного матча: видео оваций

Болельщики хоккейного клуба "Днепр" из Херсона отблагодарили свою команду за победу.

Еще во время матча болельщики "Днепра" активно поддерживали команду. А после игры три минуты не отпускали хоккеистов в раздевалку, громко им аплодируя.

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Игроки тоже отблагодарили болельщиков – сначала победили соперника 8:2, а уже после игры – аплодисментами и кругом почета по площадке.

Отметим, что по итогам регулярного чемпионата "Днепр" финиширует на третьем месте. На стадии четвертьфинала плей-офф "щуки" сыграют с харьковским "Динамо". Матчи состоятся 12 и 15 марта в Харькове и Херсоне соответственно. При необходимости, 17 марта состоится третий, решающий матч в Херсоне.