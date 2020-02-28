Украинские борчихи – лидеры в рейтинге UWW

Также в тройке чемпионка Европы в весе до 62 кг Юлия Ткач.

В весовой категории до 57 кг Алина Акобо – восьмая. Ангелина Лысак в категории до 59 кг в тройке лидеров.

В весе до 55 кг сразу две наши спортсменки попали в рейтинг, Ирина Гусяк – пятая, Соломия Винник – шестая.

Украинка Оксана Ливач, которая недавно получила серебряную награду на чемпионате Европы в Риме в рейтинге уверенно занимает третью позицию в категории до 50 кг.



Рейтинг до 62 кг

Ирина Коляденко заняла второе место в рейтинге до 65 кг. Алла Черкасова – на пятой строчке в весовой категории до 68 кг. А другая украинка Алина Бережная на втором месте в весе до 72 килограмм.

Добавим, недавно на чемпионате Европы, который проходил в Риме (Италия) украинки завоевали восемь наград. Наши спортсменки пополнили украинскую копилку одной золотой наградой, тремя серебряными и четырьмя бронзовыми медалями.