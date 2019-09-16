Украинские гимнастки завоевали полный комплект наград на этапе Кубка мирового вызова

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Диана Варинская
Диана Варинская / НОК України

Украинские грации показали хороший результат на этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике в Париже.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

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Украинская гимнатска Диана Варинская стала победительницей в свободных упражнениях.

С результатом 13,450 (5,3) балла Варинаская в вольных упражнениях всего на пять сотых сумела опередить хозяйку помоста Марин Бойе. На третьем месте чешская гимнастка Анета Холосова с суммой 13,100 (4,9).

Также Варинская стала третьей на бревне, где компанию на пьедестале ей составила, заняв второе место, другая украинка Анастасия Бачинская.

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Теги: Спорт Художественная гимнастика
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