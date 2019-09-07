Украинские гимнасты за день выиграли 5 наград на Кубке мирового вызова

В субботу, 7-го сентября, в первый день мирового Кубка вызова FIG в Венгрии украинские гимнасты сумели завоевать пять наград различного достоинства.

Игорь Радивилов пока единственный, кто выиграл для Украины золотую медаль. Первое место Игорь занял в упражнениях на кольцах. Читайте также: Левченко выиграла серебро на финальном этапе "Бриллиантовой лиги" Две награды украинской сборной завоевал Олег Верняев. Гимнаст завоевал серебро на коне и в свободных упражнениях. Компанию на пьедестале почета Верняеву составил Петр Пахнюк, завоевавший бронзовую медаль. Ангелина Радивилова выиграла бронзу в опорном прыжке.