Украинские гимнасты за день выиграли 5 наград на Кубке мирового вызова
В субботу, 7-го сентября, в первый день мирового Кубка вызова FIG в Венгрии украинские гимнасты сумели завоевать пять наград различного достоинства.
Игорь Радивилов пока единственный, кто выиграл для Украины золотую медаль. Первое место Игорь занял в упражнениях на кольцах.
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Две награды украинской сборной завоевал Олег Верняев. Гимнаст завоевал серебро на коне и в свободных упражнениях.
Компанию на пьедестале почета Верняеву составил Петр Пахнюк, завоевавший бронзовую медаль.
Ангелина Радивилова выиграла бронзу в опорном прыжке.
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