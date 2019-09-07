Украинские гимнасты за день выиграли 5 наград на Кубке мирового вызова

3 Читати новину українською
Игорь Радивилов
Игорь Радивилов / НОК Украины

В субботу, 7-го сентября, в первый день мирового Кубка вызова FIG в Венгрии украинские гимнасты сумели завоевать пять наград различного достоинства.

Игорь Радивилов пока единственный, кто выиграл для Украины золотую медаль. Первое место Игорь занял в упражнениях на кольцах.

Читайте также: Левченко выиграла серебро на финальном этапе "Бриллиантовой лиги"

Две награды украинской сборной завоевал Олег Верняев. Гимнаст завоевал серебро на коне и в свободных упражнениях.

Компанию на пьедестале почета Верняеву составил Петр Пахнюк, завоевавший бронзовую медаль.

Ангелина Радивилова выиграла бронзу в опорном прыжке.

 

blog_ava
Обмен пленными состоялся: что об этом известно
сегодня
14446
Теги: Новости Спорта Спорт Олег Верняев Спортивная гимнастика
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Литва – Украина: онлайн трансляция матча отбора Евро-2020
сегодня 18:26 Литва – Украина: онлайн трансляция матча отбора Евро-2020
20239
В Формуле-3 произошла впечатляющая авария: болид взлетел на несколько метров (видео)
сегодня 13:46 В Формуле-3 произошла впечатляющая авария: болид взлетел на несколько метров (видео)
92
Вратарь сборной Латвии забил курьезный автогол в свои ворота: видео
сегодня 12:51 Вратарь сборной Латвии забил курьезный автогол в свои ворота: видео
95
Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
сегодня 11:19 Неудачники отборочных этапов: что известно о сборной Литвы, с которой сыграет Украина
Михайло Гема 407
Евро-2020: результаты матчей и видео голов 6 сентября
6 сентября 23:51 Евро-2020: результаты матчей и видео голов 6 сентября
1207
Новости
Больше новостей
Залиште відгук