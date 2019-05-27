Украинские гребцы завоевали две золотые награды на этапе Кубка мира в Познани

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Украинские гребцы
Украинские гребцы

Два золота и шесть бронзовых наград завоевали украинские гребцы на этапе Кубка мира в Познани.

Победительницами стали Инна Грищун в байдарке на 5000 м. Анастасия Четверикова выиграла в каноэ-одиночке на дистанции 500 м. Третьей на этой дистанции стала Людмила Лузан. Она вместе с Анастасией Четвериковой в каноэ-двойке дополнили свою медальную коллекцию бронзами на 200 и 500 м.

На третье место в каноэ-двойке на дистанции 500 м сошли бронзовые призеры Рио-2016 Дмитрий Янчук и Тарас Мищук. Также украинские гребцы финишировали третьими в смешанных категориях: в "каноэ-двойке, микс" – Анастасия Четверикова и Юрий Вандюк, а также в "байдарке-двойке, микс" – Мария Кичасова-Скорик и Олег Кухарик.

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Теги: Водные виды спорта Спорт
Источник: 24 канал
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