Украинские хоккеисты провели мастер-класс для детей в Кременчуге: фото и видео

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Мастер-класс для юных хоккеистов
Мастер-класс для юных хоккеистов / УХЛ

В марте у каждого фаната украинского хоккея появилась возможность привезти в свой город звезд украинского хоккея и игроков УХЛ для проведения профессионального мастер-класса, автограф- и фотосессии. По итогам финального голосования, первый открытый мастер-класс состоялся в Кременчуге.

Здесь воспитанники местной ДЮСШ получили возможность поучиться у профессионалов хоккейного дела и узнать секреты их мастерства.

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Тренерами на мастер-классе стали хоккеисты Евгений Алипов, Даниил Бабчук, Глеб Кривошапкин, Вадим Мазур, Сергей Микульчик и Алексей Янишевский.

Хоккеисты помогли юным игрокам развить навыки катания и владения клюшкой, дали несколько упражнений на тренинге техники, а также провели двусторонний матч.

Следующий мастер-класс состоится в среду, 15 мая, в Кривом Роге.

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Теги: Спорт Хоккей
Источник: 24 канал
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