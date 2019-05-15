Украинские хоккеисты провели мастер-класс для детей в Кременчуге: фото и видео

В марте у каждого фаната украинского хоккея появилась возможность привезти в свой город звезд украинского хоккея и игроков УХЛ для проведения профессионального мастер-класса, автограф- и фотосессии. По итогам финального голосования, первый открытый мастер-класс состоялся в Кременчуге.

Здесь воспитанники местной ДЮСШ получили возможность поучиться у профессионалов хоккейного дела и узнать секреты их мастерства. Не только хоккеисты: Игрок НБА Святослав Михайлюк встретился с юными баскетболистами в Черкассах Тренерами на мастер-классе стали хоккеисты Евгений Алипов, Даниил Бабчук, Глеб Кривошапкин, Вадим Мазур, Сергей Микульчик и Алексей Янишевский. Хоккеисты помогли юным игрокам развить навыки катания и владения клюшкой, дали несколько упражнений на тренинге техники, а также провели двусторонний матч. Следующий мастер-класс состоится в среду, 15 мая, в Кривом Роге.