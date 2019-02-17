Украинские каратистки завоевали награды на престижных соревнованиях

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Анжелика Терлюга
Анжелика Терлюга / wkf.net

Сразу две украинские каратистки завоевали награды на престижных соревнованиях в Дубае (ОАЭ).

Анжелика Терлюга и Екатерина Кривая завоевали серебряные награды турнира серии Karate1 Premier League.

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В главном поединке Терлюга, выступающая в весовой категории до 55 кг, уступила со счетом 3: 4 представительнице Тайбэя Вэн Цзю-Юн.

Кривая в финале весовой категории 50 кг проиграла турчанке Серап Озцелик со счетом 1: 7.

Добытые места чрезвычайно важны для украинок, поскольку каратистки получат рейтинговые очки на пути к Олимпийским играм в Токио в 2020 году.

Ранее Анжелика Терлюга стала первой на этапе Karate1 Premier League в столице Франции. Также бронзовую медаль стране принес Станислав Горуни.

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Теги: Спорт
Источник: 24 Канал
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