Украинские спортсменки Бех-Романчук и Ризатдинова снялись для эротического календаря

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук и гимнастка Анна Ризатдинова снялись для эротического календаря от журнала XXL.

Глянец для мужчин XXL подготовил календарь на 2020 год с эротическими фото знаменитых и успешных женщин на фоне дорогих авто.

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Украинская легкоатлетка по прыжкам в длину Марина Бех-Романчук стала обложкой месяца ноябрь. Красавица-спортсменка позирует в сплошном красном купальнике и золотистой куртке. Легкоатлетка изысканно разместилась в ярко красном спорткаре.

К слову, Бех-Романчук стала серебряным призером нынешнего чемпионата мира по легкой атлетике.



Марина Бех-Романчук

Откровенное интервью с Мариной Бех-Романчук – читайте здесь.

Бронзовый призер Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова появилась в календаре в совершенно новом образе – более откровенном. Спортсменка позирует в белом белье с чулками, сидя в серебряном авто. Ризатдинова стала "символом" месяца январь.



Анна Ризатдинова

В календаре XXL также снялись такие знаменитости, как: Миша Романова, Илона Чернобай, Emma D, Александра Британь, Мишель Андраде, Слава Каминская, Ольга Канчурова, Светлана Тимошевская, Арина Кравец и Леся Никитюк.

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