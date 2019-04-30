Украинские спортсменки-красавицы поделились яркими весенними фото в соцсетях

Украинские спортсменки радостно делятся позитивом от прихода весны в своих соцсетях.

Большинство опубликовало весенние фото среди цветов с отдыха или в парках во время тренировки.

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Например, известная во всем мире украинская дзюдоистка Дария Белодед опубликовала фото под расцветшим деревом с подписью "Душа цветет" в своем инстаграми.

Такой же фотографией отметилась и украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко. Она выложила нежное и очень простое фото с Предпасхальный ивой.

Популярная теннисистка Элина Свитолина также похвасталась весенним фото и подписала его "Ощущение". Правда, сделала она его не в Украине, а в Монако.

Порадовать своих фанов фото, украшенным цветами, решила и украинская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции, Ольга Ляхова. Она спросила у своих подписчиков "А какая ваша любимая пора года? Моя – весна!"

Солнечный фото с цветком в руке из Португалии опубликовала легкоатлетка Ольга Саладуха. Она специализируется в тройных прыжках и прыжках в длину.

Каждый день – это новое начало. Дышите, улыбайтесь, двигайтесь вперед,

– обратилась к своим фанам спортсменка.

Яркое фото из Португалии также опубликовала известная Марина Бех-Романчук. Фото с тренировки в парке она подписала "Люблю путешествовать и тренироваться в разных странах мира! Наслаждайся!"

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