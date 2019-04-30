Украинские спортсменки-красавицы поделились яркими весенними фото в соцсетях

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Украинские спортсменки показали весенние фото
Украинские спортсменки показали весенние фото / Фото из социальных сетей

Украинские спортсменки радостно делятся позитивом от прихода весны в своих соцсетях.

Большинство опубликовало весенние фото среди цветов с отдыха или в парках во время тренировки.

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Например, известная во всем мире украинская дзюдоистка Дария Белодед опубликовала фото под расцветшим деревом с подписью "Душа цветет" в своем инстаграми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soul is blooming

Допис, поширений DARIA BILODID (@dariabilodid7)

Такой же фотографией отметилась и украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту Юлия Левченко. Она выложила нежное и очень простое фото с Предпасхальный ивой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Допис, поширений YULIIA LEVCHENKO (@levchenkou)

Популярная теннисистка Элина Свитолина также похвасталась весенним фото и подписала его "Ощущение". Правда, сделала она его не в Украине, а в Монако.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feeling ?

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

Порадовать своих фанов фото, украшенным цветами, решила и украинская легкоатлетка, бегунья на средние дистанции, Ольга Ляхова. Она спросила у своих подписчиков "А какая ваша любимая пора года? Моя – весна!"

Солнечный фото с цветком в руке из Португалии опубликовала легкоатлетка Ольга Саладуха. Она специализируется в тройных прыжках и прыжках в длину.

Каждый день – это новое начало. Дышите, улыбайтесь, двигайтесь вперед,
– обратилась к своим фанам спортсменка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Every day is a new beginning. Breathe , smile, move forward #thought #monday #lovetheplanet #algarvelovers

Допис, поширений Olga Saladukha (@olga_saladukha)

Яркое фото из Португалии также опубликовала известная Марина Бех-Романчук. Фото с тренировки в парке она подписала "Люблю путешествовать и тренироваться в разных странах мира! Наслаждайся!"

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Теги: Новости Украины Спорт Новости Спорта Елина Свитолина Марина Бех-Романчук Юлия Левченко Дария Билодид легкая атлетика
Источник: 24 канал
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