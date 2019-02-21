Украинские теннисистки посетили топ-вечеринку для участников турнира в Дубае: видео

Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Леся Цуренко отдыхают на вечеринке теннисистов в Дубае, где они приняли участие в турнире.

Три теннисистки сыграли в турнире WTA Дубай. Однако Ястремская вылетела еще в первом круге от Мугуруси, Цуренко дошла до 1/8 финала, где уступила Халеп. Свитолина же сыграет в четвертьфинале против обидчицы Ястремской.

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Стоит отметить, что именно Элина Свитолина в 2018 году выиграла турнир в Дубае.