Украинские теннисисты Стаховский и Марченко зачехлили ракетки на турнире в Словакии

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Илья Марченко
Илья Марченко / btu.org.ua

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Илья Марченко завершили выступления на челленджере в Братиславе (Словакия). Оба украинца проиграли во втором круге.

Сергей Стаховский – Стефано Травалья 0:2 (4:6, 5:7)

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Стаховский проиграл во втором раунде итальянцу Стефано Травалье по итогам двух сетов. Теннисисты провели на корте полтора часа. Судьбу первого сета решил единственный брейк Травальи.

В начале второй партии соперники обменялись геймами на подаче друг друга, а при счете 5:5 Стаховский потерял еще один гейм на подаче. Далее итальянец "под ноль" подал на победу в этом поединке.

Илья Марченко – Камил Майхржак 0:2 (6:7, 0:6)

Илья Марченко проиграл во втором раунде четвертому сеяному поляку Камилу Майхржаку. Поединок длился около 70 минут.

В первом сете Марченко отыгрался после брейка, а на тай-брейке выполнил один мини-брейк против трех у соперника.

Во второй партии Майхржак взял три гейма на подаче Марченко, а украинцу не удалось заработать ни одного шанса на брейк.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Теннис Сергей Стаховский
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