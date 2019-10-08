Украинские звезды НБА Михайлюк и Лень сыграли первые предсезонные матчи за свои клубы: видео

Украинцы Алексей Лень и Святослав Михайлюк приняли участие в первых предсезонных матчах своих команд. Правда, в обоих случаях их команды потерпели поражение.

"Детройт Пистонс" сыграли первую игру, на домашней арене уступив "Орландо" – 91: 115. Украинец Святослав Михайлюк в этом матче провел 15 минут на паркете.

Читайте также: Украинские баскетболисты Лень и Михайлюк получили свои рейтинги в симуляторе NBA 2K20

За это время он набрал 8 очков (3-8 с игры, 2-5 трехочковых), сделал 3 подбора и отдал 1 передачу при 1-й потере.

Детройт – Орландо видеообзор матча

"Атланта" вместе с Ленем уступила "Нью-Орлеану" (109:133), но сам Алексей стал вторым по результативности в команде. Он набрал 14 очков, сделал 3 подбора, реализовал два из четырех дальних бросков.

Стоит отметить, что первый номер драфта НБА Зайон Уильямсон, который выступал за "пеликанов", набрал всего на два очка больше. При этом Уильямсон сыграл 27 минут, а Лень – всего 15.

Новый Орлеан – Атланта видеообзор матча

Следующий матч "Пистонс" проведут 10 октября против "Даллас Маверикс", а "Атланта" в этот же день сыграет против "Орландо Мэджик".