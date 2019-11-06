Украинский арбитр будет работать на топ-матче Лиги Европы

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Сергей Бойко
Сергей Бойко

На поединке 4-го тура группового раунда Лиги Европы-2019/2020, в котором швейцарский "Базель" будет принимать испанский "Хетафе", будет работать украинская судейская бригада во главе с Сергеем Бойко.

На линиях Сергею Бойко будут помогать Александр Корнийко и Игорь Алехин. Четвертый арбитр – Николай Балакин.

Судейским наблюдателем на этом матче выступит Эрол Эрзой из Турции.

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Добавим, что встреча "Базель" – "Хетафе" состоится 7 ноября и начнется в 19.55 по киевскому времени. Обе команды – в лидерах группы C. Швейцарский клуб набрал 7 очков после трех матчей, а испанцы – шесть баллов.

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы
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