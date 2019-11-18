Украинский арбитр будет работать на важном матче отбора Евро-2020

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Сергей Бойко / ФК "Александрия"

Украинская судейская бригада во главе с Сергеем Бойко получила назначение на поединок отбора к Евро-2020.

Сергей Бойко отправится в Словакию, где обслужит матч местной сборной против Азербайджана. Это будет матч в группе E. На линиях ему будут помогать Владимир Володин и Семен Шлончак. Четвертый арбитр – Виталий Романов.

Добавим, что встреча состоится 19 ноября в Трнаве и начнется в 21.45 по киевскому времени. Сборная Словакии еще сохраняет шансы на выход на Евро-2020. Для этого команде нужно побеждать Азербайджан и надеяться, что в параллельном матче Венгрия и Сербия сыграют вничью. Тогда именно словаки займут второе место в группе. Первое место в группе заняла сборная Хорватии.

К слову: Португалия и еще 16 сборных гарантировали себе участие в Евро-2020

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Евро-2020
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