Украинский арбитр девятый раз в карьере будет работать на "Финале четырех" Евролиги

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Борис Рыжик
Борис Рыжик / ФБУ

Украинский арбитр Борис Рыжик будет работать на "Финале четырех" Евролиги по баскетболу. Рыжик попал в число арбитров, приглашенных обслуживать решающие матчи сезона.

Украинец вошел в восьмерку рефери, которые будут обслуживать матчи турнира в Витории, Испания, 18-20 мая. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Для Рыжика это уже девятый "Финал четырех" в карьере. Кроме этого, он четыре раза обслуживал непосредственно финал турнира, а также финалы Олимпийских игр-2016, Чемпионата мира-2014 и нескольких чемпионатов Европы.

К слову, уже определены полуфинальные пары турнира в Испании. ЦСКА сыграет с "Реалом", а "Фенербахче" с "Эфесом".

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Теги: Спорт Новости Спорта Баскетбол
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