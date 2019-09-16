Украинский арбитр рассудит матч между "Карабахом" и "Севильей" в Лиге Европы

Украинский арбитр Евгений Арановский получил назначение на матч первого раунда группового этапа Лиги Европы. Он рассудит матч между азербайджанским "Карабахом" и испанской "Севильей".

Матч состоится в четверг, 19 сентября, в Баку. Начало встречи 19:55 по киевскому времени.

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Помогать Арановскому на линии будут другие украинские арбитры – Семен Шлончак и Игорь Алехин. Четвертым арбитром назначен Ярослав Козик.

Стоит отметить, что "Карабах" и "Севилья" никогда между собой не играли. Поэтому это будет первая очная встреча данных команд.