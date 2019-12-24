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Украинский баскетболист обидно травмировался в матче НБА

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Алексей Лень / GETTY IMAGES

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лень травмировался в матче НБА против "Кливленда". Центровой повредил голеностоп.

О травме украинца "Атланта" сообщила в своем твиттере. О сроках восстановления в клубе не сообщают.

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Украинец провел в игре только шесть минут, после чего покинул площадку и не возвращался до конца матча. Его команда уступила "Кливленду".

Всего в нынешнем сезоне Лень принял участие в 29 матчах "Атланты". В среднем украинец проводит на паркете более 18 минут за матч и набирает 8,6 очка.

"Атланта" после восьми поражений подряд в рамках НБА занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: NBA Святослав Михайлюк Спорт Баскетбол
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