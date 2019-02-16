Украинский биатлон имеет одно из крупнейших государственных финансирований в Европе: цифры

Финансирование украинского биатлона в 2019 году увеличены на 8 миллионов гривен.

Как стало известно Tribuna, государственное финансирование составит 64,1 миллиона гривен, в прошлом году – 56,2 миллиона.

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Соответственно, бюджет сборной Украины составит 2 миллиона евро, что больше, чем в Словакии, Франции и Чехии. Эти цифры в бюджете учитывают только государственную поддержку.

В нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону Украина завоевала две медали. В словенской Поклюке Анастасия Меркушина и Артем Тищенко выиграли "бронзу" в сингл-миксте, а Юлия Джима стала победительницей индивидуальной гонки.

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