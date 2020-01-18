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Украинский биатлонист Ткаленко впервые в карьере стал призером Кубка IBU

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Руслан Ткаленко / biathlon.com.ua

Украинский биатлонист Руслан Ткаленко получил серебряную награду в гонке преследования на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.

По итогам спринта Руслан начал гонку шестым, отставая от лидера на 37 секунд. Украинец смазал только один раз в третьем огневом рубеже и на финише проиграл победителю, норвежцу Эндре Стремсхейму, чуть меньше минуты. Замкнул тройку призеров россиянин Кирилл Стрельцов.

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Другие украинские биатлонисты финишировали вне топ-20. Виталий Труш занял 27 место, Андрей Доценко пришел к финишу 33-м. Руслан Бригадир стал 42-м.

В общем зачете Кубка IBU лучшим среди украинцев остается Доценко (13 место), а лидирует норвежец Стремсгейм.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Руслан Ткаленко Новости биатлона
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