Украинский биатлонист Ткаленко впервые в карьере стал призером Кубка IBU

Украинский биатлонист Руслан Ткаленко получил серебряную награду в гонке преследования на этапе Кубка IBU в словацком Брезно-Осрбли.

По итогам спринта Руслан начал гонку шестым, отставая от лидера на 37 секунд. Украинец смазал только один раз в третьем огневом рубеже и на финише проиграл победителю, норвежцу Эндре Стремсхейму, чуть меньше минуты. Замкнул тройку призеров россиянин Кирилл Стрельцов.

Читайте также: Биатлон: украинцы финишировали восьмыми в эстафете в Рупольдинге, победа сборной Франции

#IBU_Cup 5, Osrblie. Men pursuit

1. Endre Stroemsheim

2. Ruslan Tkalenko

3. Kirill Streltsov



: Bjoern Reichert pic.twitter.com/HR1dhZgvu1 — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) 18 января 2020 г.

Другие украинские биатлонисты финишировали вне топ-20. Виталий Труш занял 27 место, Андрей Доценко пришел к финишу 33-м. Руслан Бригадир стал 42-м.

В общем зачете Кубка IBU лучшим среди украинцев остается Доценко (13 место), а лидирует норвежец Стремсгейм.