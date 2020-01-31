Боец ММА устроил побоище в баре Тернополя и сбежал – видео

Украинский боец смешанных единоборств Вадим Остапчук попал в громкий скандал в родном Тернополе.

Инцидент произошел 14 января в пабе "Файне мисто", в самом центре Тернополя. По информации правоохранителей, телесные повреждения нанес клиенту охранник, а затем вместе с "помощником" вынес мужчину на внешнюю территорию заведения и оставил его там.

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Согласно информации сайта "Тернополяне", именно Вадим Остапчук работает в "Файне мисто" охранником.

По факту избиения было открыто уголовное дело. Адрес проживания Остапчука остается неизвестным, так как в баре он работает неофициально. В самом "Файне мисто" со следствием сотрудничать отказываются и заявляют, что никакого избиения у них в заведении не было.

"Такого случая у нас не было. Эту информацию подтверждать не буду, потому что никто никого не бил", – отметила управляющая заведением.

Добавим, что Вадим Остапчук в прошлом году участвовал в "Кубке Буковеля" по фри-файту. На упомянутых соревнованиях он бездарно проиграл.

Инцидент в пабе "Файне мисто": смотрите видео