Украинский боксер Бурсак официально сразится с экс-чемпионом IBF Лемье

Следующим соперником украинского боксера Максима Бурсака, который выступает в среднем весе, станет известный канадец Давид Лемье. Канадец является экс-чемпионом мира по версии IBF.

Промоутерская компания K2 Promotions официально сообщила о том, что достигнуто соглашение о бое.

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Поединок состоится 7 декабря в Монреале (Канада). Боксеры проведут рейтинговый десятираундовый бой в суперсреднем весе.

Что известно о Максиме Бурсака?

Обладатель титула IBF Youth (2008-2009), интерконтинентальный чемпион WBO (2010-2012), чемпион WBA Continental в среднем весе. Поединок против Лемье станет для украинца 35-м. 5 боев Максим проиграл, а еще 2 завершились вничью.

22 апреля 2017 года состоялся бой за титул чемпиона мира WBO во втором среднем весе против Хильберто Рамиреса. Во время боя Максим дважды был оштрафован снятием баллов. Бурсак проиграл единогласным решением судей: 120:106.

Кто такой Давид Лемье?

30-летний канадский боксер, на профессиональном ринге провел 44 поединка (40 побед, 4 поражения). Давид – бывший чемпион мира по версии IBF в среднем весе.

17 октября 2015 года Давид в объединительном бою встретился с Геннадием Головкиным, который владел поясами WBA (Super), IBO, WBC. Бой остановил рефери в восьмом раунде, а победу одержал Геннадий Головкин. В последнем поединке он победил Гарри О'Салливана.