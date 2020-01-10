Украинский боксер Далакян готов принять участие в турнире, который выиграл Усик

Чемпион мира по версии WBA в самом легком весе Артем Далакян готов принять участие во Всемирной боксерской Суперсерии (WBSS). Новый сезон WBSS может пройти в четырех весовых категориях, в частности – самой легкой.

Артем Далакян заявил, что может принять участие в турнире, если на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

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Всемирная боксерская суперсерия – амбициозный турнир, который неплохо зарекомендовал себя. Я мечтаю проводить объединительные бои. Если на кону турнира будет стоять титул абсолютного чемпиона мира, буду максимально мотивирован продемонстрировать свои лучшие навыки.

Безусловно, моей целью будет победа в турнире. Но пока я сосредоточен на ближайшей цели – своей уже четвертой по счету защите чемпионского титула,

– цитирует Артема Sport Arena.

Промоутер украинца Юрий Рубан рассказал, что Артем давно готов к объединительным боям. "Мы неоднократно связывались с чемпионами в его весовой категории по другим версиям, но у их команд все время были какие-то сложности или отговорки".

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Рубан заявил, что Далакян примет участие в турнире, если организатор WBSS Калле Зауэрлянд гарантирует объединительные поединки.

Убежден, что Далакян победит и 24-летнего чемпиона мира WBC мексиканца Хулио Сезара Мартинеса, и 24-летнего чемпиона мира WBO японца Косеи Танаки, и 37-летнего чемпиона мира IBF южноафриканца Морути Мталане, который впервые завоевал этот титул в 2009 году. Если Калле Зауэрланд готов организовать нам объединительные бои, мы серьезно рассмотрим это предложение,

– резюмировал промоутер.

По словам Рубана, Артем готов боксировать в Японии, Европе или США.

Кто становился чемпионом WBSS?

21 июля 2018 года состоялся первый в истории финал Всемирной боксерской суперсерии. В первом тяжелом весе чемпионом стал украинец Александр Усик.

В финале, который состоялся в Москве, Усик победил россиянина Мурата Гассиева.

В то же время Каллум Смит завоевал кубок Мохаммеда Али в втором среднем весе.

27 октября 2019 года Джош Тейлор стал победителем второго сезона WBSS. В финальном поединке в первом полусреднем весе он победил Реджиса Прогрейса.

7 ноября 2019 года японский боксер Наоя Иноуэ победил Нонито Донера. Иноуэ выиграл Кубок Мухаммеда Али и объединил титулы чемпиона мира в самом легком весе по версиям WBA и IBF.