Украинский боксер Деревянченко не будет драться за титул IBF из-за ошибки

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Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко / Bad Left Hook

Чемпион мира по версиям WBC, WBA Super, IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес не обязан следующий бой проводить с украинцем Сергеем Деревянченко, который является обязательным претендентом по линии IBF.

Ранее IBF обязала стороны Альвареса и Деревянченко начать переговоры, которые могли длиться 30 дней. Бой должен был состояться не позднее 4 августа.

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В команде Альвареса на потенциальный поединок отреагировали негативно, поскольку украинец недавно проиграл боксеру, которого Альварес победил 4 мая.

В итоге это заявление IBF оказалась ошибочным, поскольку Альварес является объединенным чемпионом, а обязательные защиты проводятся по порядку. Это подтвердили и в IBF, сообщает Talksport.

Следующий на очереди защиты мексиканца – не по версии IBF. Кроме того, Альварес также имеет право просить об отсрочке, когда придет время защищать титул IBF в бою с украинцем.

Деревянченко стал обязательным претендентом на чемпионский бой в апреле, победив решением судей Джека Кулкая (25-4, 13 КО). После этого он поднялся на первое место в рейтинге IBF. В WBC Деревянченко поднялся на четвертое место.

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Теги: Спорт Новости Спорта Бокс
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