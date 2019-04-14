Украинский боксер Деревянченко победил немца Кулкая: видео лучших моментов боя
Вслед за Василием Ломаченко праздновал победу и боксер Сергей Деревянченко. Наш средневес в равном напряженном бою победил немца Джека Кулкая.
Бой увереннее начал украинец. Сергей чаще действовал первым номером и давил на соперника.
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Правда, в одиннадцатом раунде Деревянченко оказался в горизонтальном положении. Рефери не засчитал нокдаун. Наконец, дело дошло до финального гонга.
Все трое судей отдали минимальную победу украинцу – 116:112 и дважды 115:113. Теперь Сергей Деревянченко является официальным претендентом на чемпионский пояс IBF, который он в предыдущем бою раздельным решением судей проиграл американцу Даниэлю Джейкобсу. Видео боя с Джейкобсом можно посмотреть здесь.
Видео лучших моментов боя Деревянченко – Кулкая: