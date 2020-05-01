Украинский боксер готов поставить все свои деньги против Ломаченко в бою с Лопесом

Украинский полусредневес Иван Редкач готов поставить деньги на победу Теофимо Лопеса в бою с Василием Ломаченко.

Редкач оставил комментарий под картинкой с цитатой Александра Усика: "Хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса. Соперник моего друга очень разговорчив". "Поставлю все деньги на Лопеса", – написал Редкач.

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Впоследствии на своей странице в Instagram Редкач объяснил этот комментарий.

А то, что сарказм и юмор для многих это вообще загадка и понятия, которые не объясняются, так это тоже не моя проблема! Да, я считаю что Василий Ломаченко погорячился с крестами оливковыми на дверях, бывает, ну, а с другой стороны, это его выбор, и нашлись те, кто побежал это делать, и нашлись такие как я, кто посмеялся.

"Заблокировал меня Ломаченко – это его выбор, это его право... Кто-то открыт к критике, кто-то нет, кто-то готов это прочитать, послушать, посмотреть, а кому-то проще исчезнуть. И это право и выбор каждого, который тоже нужно уважать. Так вот я куплю билет на Теофимо Лопеса и поставлю деньги на него. Это мой свободный выбор, мне он и как боксер, и как человек приятнее, и в моем выборе нет ничего антипатриотичного, а более того, сепаратизма. Это мой выбор", – написал Редкач.

Раньше у Редкача возник конфликт с тренером Александра Усика Сергеем Лапиным, которого Иван подозревает в получении российского гражданства.

Что известно об Иване Редкаче?33-летний украинский боксер, выступает в полусреднем весе. Провел 30 боев, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право драться с чемпионом мира по версии WBC.

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