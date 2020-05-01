24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Украинский боксер готов поставить все свои деньги против Ломаченко в бою с Лопесом

- Читати новину українською
Иван Редкач
Иван Редкач / Getty Images

Украинский полусредневес Иван Редкач готов поставить деньги на победу Теофимо Лопеса в бою с Василием Ломаченко.

Редкач оставил комментарий под картинкой с цитатой Александра Усика: "Хочу увидеть бой Ломаченко и Лопеса. Соперник моего друга очень разговорчив". "Поставлю все деньги на Лопеса", – написал Редкач.

Смотрите также Известный боксер покрасил волосы в цвета флага Украины: фото

Впоследствии на своей странице в Instagram Редкач объяснил этот комментарий.

А то, что сарказм и юмор для многих это вообще загадка и понятия, которые не объясняются, так это тоже не моя проблема! Да, я считаю что Василий Ломаченко погорячился с крестами оливковыми на дверях, бывает, ну, а с другой стороны, это его выбор, и нашлись те, кто побежал это делать, и нашлись такие как я, кто посмеялся.

"Заблокировал меня Ломаченко – это его выбор, это его право... Кто-то открыт к критике, кто-то нет, кто-то готов это прочитать, послушать, посмотреть, а кому-то проще исчезнуть. И это право и выбор каждого, который тоже нужно уважать. Так вот я куплю билет на Теофимо Лопеса и поставлю деньги на него. Это мой свободный выбор, мне он и как боксер, и как человек приятнее, и в моем выборе нет ничего антипатриотичного, а более того, сепаратизма. Это мой выбор", – написал Редкач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Какая логигика, какой сепаратизм....Кому то нравится черное кому то белое, мне вообщн розовоый цвет нравится. Кто то любит яблоки кто то груши, кто то ест мясо а кто то на него смотреть не может...кто -то слушает Лободу @lobodaofficial а кто- то Джентфер Лопес. @jlo Так я к примеру, пойду на Дженифер Лопес - это мой выбор. Если вся украина пойдет на Лободу, молодцы это их выбор, я все равно пойду на Дженифер Лопес, мне песни ее по душе больше и шоу ее мне нравятся, это мои деньги и я решу без общественного стадного мнения на кого мне билет купить. И здесь нет ничего личного. Это выбор. Захотел волосы покрасил в розовой захотел ввиде флага украины..и единственное важное мнение это мнение родных, им нравится мне нравится....мы рады. Это мое личное проявление любви к родине, называйте это как хотите....я так чувствую и так делаю! И если мой выбор не в пользу Украинского боксера так это не от того что я Родину не люблю или в оппозицию пошел! Это мой свободный выбор! А то что сарказм и юмор для многих это вообще загадка и не обьяснимые понятия так это тоже не моя проблема! Да я считаю что Василий погорячиося с крестами оливковыми на дверях....бывает....ну ,а с другой стороны это его выбор и нашлись те которые побежали это делать и нашлись такие как я, кто посмеялся. Заблокировал меня Ломоченко - это его выбор, это его право...кто-то открыт к критике, кто-то нет, кто-то готов это прочитать, послушать, посмотреть, а кому то проще "испариться, исчезнуть". И это право и выбор каждого, который тоже нужно уважать.... Так вот я куплю билет на Лопеса @teofimolopez и поставлю деньги на него. @favorit_favbet Это мой свободный выбор, мне он и как боксер и как человек приятнее и в моем выборе нет ничего антипатриатичного а темболее сепаратизма. Это мой выбор! МИР ТРУД МАЙ

Публикация от Killer Ivan Redkach (@ivan_redkach_11)

Раньше у Редкача возник конфликт с тренером Александра Усика Сергеем Лапиным, которого Иван подозревает в получении российского гражданства.

Что известно об Иване Редкаче?33-летний украинский боксер, выступает в полусреднем весе. Провел 30 боев, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право драться с чемпионом мира по версии WBC.

Больше новостей о футбол, баскетбол, биатлон и все интересное из мира спорта – читайте в разделе Спорт24

Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Василий Ломаченко Иван Редкач Бокс Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Коронавирус может повлиять на чемпионат мира 2022: неожиданное заявление УЕФА
сегодня , 12:40 Коронавирус может повлиять на чемпионат мира 2022: неожиданное заявление УЕФА
Михайло Гема
Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
30 апреля , 17:53 Какие спортсмены заболели и выздоровели от коронавируса – список
Михайло Гема