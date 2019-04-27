Украинский боксер Постол перевесил соперника из Франции перед важным поединком: фото

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Виктор Постол – Мохамед Мимун
Виктор Постол – Мохамед Мимун / boxingscene.com

Бывший чемпион мира украинец Виктор Постол (30-2, 12 КО) и французский боксер Мохамед Мимун (21-2, 2 KO) прошли официальную процедуру взвешивания.

Украинский боксер Виктор Постол показал вес 63,2 кг, что почти на полкилограмма больше, чем соперник.

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Весы под Мохамедом Мимуном показали 62,8 кг. Также боксеры снова встретились взглядами.

Поединок Виктор Постол–Мохамед Мимун – это отборочный бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в 1 полусреднем весе (до 63,5 кг).


Фото: boxingscene.com

Поединок Постол – Мимун состоится в ночь с 27 на 28 апреля в Лос-Анджелесе на арене Cosmopolitan of Las Vegas в андеркарде встречи Роберт Истер – Рансес Бартелеми за пояса IBO и WBA в легком весе. Начало, в 05:30.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс
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