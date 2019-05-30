Украинский боксер проиграл нокаутом в первом раунде: видео

Украинский 41-летний боксер Максим Педюра проиграл бой кубинцу Ленье Перо нокаутом в 1 раунде.

В общем боксеры должны драться шесть раундов, но кубинец сразу бросился бить украинца. Поэтому после того, как Педюра трижды оказался в нокдауне, судья решил остановить бой.

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При этом для кубинца это был первый бой на профессиональном ринге. Для Педюры – двадцать девятый.

Видео боя и нокаута Педюра – Перо