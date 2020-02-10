Украинский боксер проведет бой в Риме за пояс WBC International

Украинский проспект второго полулегкого веса Игорь Магурин (12-0-1, 5 КО) проведет бой за пояс WBC International Silver.

Магурин, после июньской победы над Джоном Мартинесом (6-6-5, 1 КО) в третьем раунде, вернется на ринг 29 февраля в Риме, Италия.

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Украинец в главном поединке вечера бокса встретится с домашним боксером Михаэлем Магнесом (16-0, 8 КО). Бой пройдет в 10-раундовом формате.

Спорт24 писал, что перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) узнал дату и место своего следующего поединка. Боксер вернется в ринг 28 марта в немецком Карлсруэ.

Соперником Сиренко станет опытный южноафриканец, экс-обладатель пояса WBC International Silver Джонни Мюллер (21-9-2, 14 КО). Он известен украинской публике по бою против Александра Усика в 2015 году.