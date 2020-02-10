24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Украинский боксер проведет бой в Риме за пояс WBC International

19 Читати новину українською
Игорь Магурин / Фото: Владимир Дубик

Украинский проспект второго полулегкого веса Игорь Магурин (12-0-1, 5 КО) проведет бой за пояс WBC International Silver.

Магурин, после июньской победы над Джоном Мартинесом (6-6-5, 1 КО) в третьем раунде, вернется на ринг 29 февраля в Риме, Италия.

Читайте также: Виктор Выхрист – новая украинская угроза в боксе для Уайлдера и Джошуа

Украинец в главном поединке вечера бокса встретится с домашним боксером Михаэлем Магнесом (16-0, 8 КО). Бой пройдет в 10-раундовом формате.

Спорт24 писал, что перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) узнал дату и место своего следующего поединка. Боксер вернется в ринг 28 марта в немецком Карлсруэ.

Соперником Сиренко станет опытный южноафриканец, экс-обладатель пояса WBC International Silver Джонни Мюллер (21-9-2, 14 КО). Он известен украинской публике по бою против Александра Усика в 2015 году.

Почему переводят часы на летнее и зимнее время в Украине
сегодня
5428
Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Бокс
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 19:37 Снега по колено: украинские клубы сыграли необычный матч на заснеженном поле – фото
Юрій Семенюк 89
сегодня 17:46 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 3064
сегодня 15:49 Mercedes показал ливрею новой машины Формулы-1 и объявил о большом контракте – фото
Юрій Семенюк 29
сегодня 13:46 "Динамо" U-21 разгромило "Валмиеру": дебютный гол Бенито, невероятный удар Опанасенко – видео
Юрій Семенюк 62
сегодня 10:59 "Барселона" вырвала победу над "Бетис" благодаря трем результативным пасам Месси – видео
Ігор Саджениця 91
Новости
Больше новостей
Залиште відгук