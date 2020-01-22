Украинский боксер проведет бой за титул WBC

Украинский боксер Сергей Деревянченко может в третий раз провести бой за чемпионский пояс. В 2020 году Сергей, выступающий в среднем весе, может побороться за титул WBC.

Украинец может обжаловать пояс WBC против действующего чемпиона Джермалла Чарли, сообщает инсайдер Майк Коппинджер из издания The Athletic.

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Как известно, Деревянченко поднялся на первую строчку рейтинга WBC. Однако пока украинец не является официальным претендентом.

Деревянченко поднялся на первое место в топ-15 от WBC. А Джермалл Чарло в этом году должен провести обязательную защиту титула. Почва для боя создана. Оба бойца на контракте в Premier Boxing Champions,

– написал Коппинджер в твиттере.

Что известно о Джермалле Чарло?

Он завоевал вакантный титул WBC 21 апреля 2018 года против Уго Сентено. После этого он трижды его защитил.

Последний бой провел 7 декабря 2019 года, победив ирландца Денниса Хогана. Всего на профессиональном ринге провел 30 боев, все выиграл.

Джермалла не стоит путать с его братом-близнецом – Джермеллом Чарло. Он чемпион мира WBC в первом среднем весе.

Титульные бои Деревянченко

Первый шанс выиграть титул чемпиона мира украинец получил в 2018 году. 27 октября Сергей проиграл Даниелю Джейкобсу за вакантный пояс IBF.

Вторую возможность получить титул IBF Деревянченко не использовал в 2019 году. 5 октября Сергей спорным решением судей проиграл Геннадию Головкину.

Также СМИ сообщают, что Деревянченко может провести бой за пояс WBO с Деметриусом Андраде.