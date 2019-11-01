Украинский боксер Сергей Радченко проведет бой за титул чемпиона WBA Gold в России

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Сергей Радченко
Сергей Радченко

Украинский боксер Сергей Радченко (7-4, 2 КО) проведет бой против обладателя пояса WBA Gold в первом тяжелом весе, россиянина Алексея Егорова (9-0, 7 КО).

Бой состоится 7 декабря на турнире Роя Джонса-младшего в Екатеринбурге (Россия).

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Последний бой Радченко тоже провел в России. 20 мая 2019 года в Краснодаре он проиграл решением судей россиянину Руслану Файферу. Бой продолжался все 10 раундов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс
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