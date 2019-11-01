Украинский боксер Сергей Радченко проведет бой за титул чемпиона WBA Gold в России

Украинский боксер Сергей Радченко (7-4, 2 КО) проведет бой против обладателя пояса WBA Gold в первом тяжелом весе, россиянина Алексея Егорова (9-0, 7 КО).

Бой состоится 7 декабря на турнире Роя Джонса-младшего в Екатеринбурге (Россия).

Читайте также: Сауль Альварес: как стать чемпионом по боксу в 21 год, но потерять все из-за украинца

Последний бой Радченко тоже провел в России. 20 мая 2019 года в Краснодаре он проиграл решением судей россиянину Руслану Файферу. Бой продолжался все 10 раундов.