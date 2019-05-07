Украинский боксер Виктор Постол требует бой за титул чемпиона WBC, его соперник не против

Бывший чемпион мира и официальный претендент на пояс чемпиона WBC в суперлегком весе Виктор Постол (31-2, 12 КО) стремится как можно скорее провести бой. Его соперник – чемпион в этой весовой категории Хосе Рамирес (24-0, 16 КО) – тоже не против провести этот бой.

"Да, я являюсь официальным претендентом, поэтому хотел бы, чтобы бой за пояс не откладывали и как можно скорее договорились с Хосе Рамиресом, чтобы я с ним встретился. У меня будет шанс снова побороться за титул чемпиона мира и вернуть его", – заявил Виктор Постол.

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На пути этого боя может стать чемпион мира по версии WBO Морис Хукер (26-0-3, 17 КО). Его команда сейчас договаривается об объединительном бое против Хосе Рамиреса. Если им удастся договориться, то чемпионский бой Постола придется отложить.

"Мы ведем переговоры с Хукером. Слышал, что его промоутер Эдди Хирн сделал предложение моему промоутеру Бобу Аруму. Надеюсь, Арум позволит мне отправиться на DAZN, и они сумеют договориться. Именно об этом поединке я и мечтаю. Но если вдруг не получится, то я готов драться со своим обязательным претендентом Виктором Постолом. Или с Арнольдом Барбосой. С ним готов драться в любой момент. Но Хукер меня интересует больше, ведь он – чемпион. Для меня важно сражаться в объединительном бою. Это моя цель", – заявил Хосе Рамирес.

Украинец Виктор Постол в отборочном поединке победил француза Мохаммеда Мимуна (21-3, 2 КО) и стал обязательным претендентом на чемпионский бой по версии WBC.