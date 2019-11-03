Украинский борец Семен Новиков – чемпион мира

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Украинский борец Семен Новиков – чемпион мира

2 ноября 2019 года завершились соревнования борцов греко-римского стиля в весовых категориях 55, 63, 77, 87 и 130 кг. Отличную борьбу в решающем поединке чемпионата мира среди борцов до 23-х лет, который продолжается в Будапеште, продемонстрировал харьковчанин Семен Новиков.

Украинец завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг. Семен все время шел вперед, держал инициативу и, фактически, не оставил шансов борцу из Грузии Гурами Хатцуриани, победив со счетом 6:1.

Для Семена это уже второй чемпионский титул, ведь в прошлом году он также завоевал золото мирового первенства.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Вольная борьба Спорт
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