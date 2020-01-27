Украинский борец Сулимов сенсационно победил чемпиона мира из Армении – видео

В Запорожье прошел XXV юбилейный международный турнир по греко-римской борьбе памяти МС СССР Евгения Трухина.

Соревнования собрали во дворце спорта "Юность" рекордное количество участников за все 25 лет проведения турнира – 207 борцов юниоров из 36 команд, которые представляли семь европейских стран.

Вот так! Самого толстого боксера планеты мощно нокаутировали во втором раунде: видео

Главной сенсацией турнира стала победа юного воспитанника запорожской спортивной школы "Олимп" по греко-римской борьбе Кирилла Сулимова.

Спортсмен за выход в полуфинал получил чистую победу на туше над чемпионом мира среди кадетов 2018 года из Армении Кареном Хачатряном. Подопечный Руслана Чернышева выполнил бросок "скручиванием" и смог зафиксировать своего именитого оппонента в опасном положении.

Что такое туше в борьбе?Туше – положение борца, когда он касается ковра обеими лопатками, и противник удерживает его в течение определенного времени. Борцу в таком случае немедленно засчитывается поражение, а его противнику – победа, которую называют чистой. Туше является аналогом нокаута в боксе.