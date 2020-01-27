Украинский борец Сулимов сенсационно победил чемпиона мира из Армении – видео
В Запорожье прошел XXV юбилейный международный турнир по греко-римской борьбе памяти МС СССР Евгения Трухина.
Соревнования собрали во дворце спорта "Юность" рекордное количество участников за все 25 лет проведения турнира – 207 борцов юниоров из 36 команд, которые представляли семь европейских стран.
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Главной сенсацией турнира стала победа юного воспитанника запорожской спортивной школы "Олимп" по греко-римской борьбе Кирилла Сулимова.
Спортсмен за выход в полуфинал получил чистую победу на туше над чемпионом мира среди кадетов 2018 года из Армении Кареном Хачатряном. Подопечный Руслана Чернышева выполнил бросок "скручиванием" и смог зафиксировать своего именитого оппонента в опасном положении.
Что такое туше в борьбе?Туше – положение борца, когда он касается ковра обеими лопатками, и противник удерживает его в течение определенного времени. Борцу в таком случае немедленно засчитывается поражение, а его противнику – победа, которую называют чистой. Туше является аналогом нокаута в боксе.