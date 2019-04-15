Украинский чемпион мира по боксу проведет защиту своего титула в Киеве: дата

Заключено соглашение на бой между действующим чемпионом мира по версии WBA в самом легком весе (до 50,8 кг) Артемом Далакяном и официальным претендентом на это звание Саравутом Таворнхамом из Таиланда.

Бой состоится 15 июня в Киеве. Однако о месте и времени боя будет сообщено позже.

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Напомним, что Артем Далакян завоевал пояс чемпиона мира в феврале прошлого года в США в бою против боксера Брайана Вилории единогласным решением судей и дважды отстоял титул чемпиона WBA против Сиріихана Тайена из Таиланда и Грегорио Леброна из Доминиканской Республики, победив техническим нокаутом обоих соперников в 8 и 5 раундах соответственно.

Относительно соперника украинца, то Саравуту Таворнхаму 27 лет. В его активе 20 побед, из которых 15 – нокаутом. Но все эти победы одержаны в родных стенах. Единственный поединок за пределами Таиланда Таворнхам проиграл. Это произошло в Японии, где таец был отправлен в нокаут местным боксером Мосато Морисаки. Это был дебют Саравута Таворнхама на профессиональном ринге.