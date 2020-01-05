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Украинский "Донбасс" блестяще выиграл турнир в России

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"Донбасс 2004" / ХК "Донбасс"

Юношеская команда "Донбасс 2004" выиграла Открытый Новогодний турнир в российском Белгороде. Украинский клуб выиграл все матчи на соревнованиях, которые длились 4-5 января.

В турнире приняли участие 5 команд: "Белгород", "Воронеж 2004", "Воронеж 2005", "Донбасс 2004", "Липецк".

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Украинцы поочередно сыграли со всеми командами, одержав уверенную победу в каждом из матчей.

Результаты матчей "Донбасса":

"Донбасс 2004" –"Воронеж 2004" 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

"Донбасс 2004" –"Липецк" 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

"Воронеж 2005" – "Донбасс 2004" 1:9 (1:3, 0:4, 0:2)

"Белгород" – "Донбасс 2004" 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Лучшим бомбардиром турнира был признан игрок "Донбасса 2004" Вениамин Трандафилов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ХК Донбасс Хоккей
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