Украинский "Донбасс" блестяще выиграл турнир в России
Юношеская команда "Донбасс 2004" выиграла Открытый Новогодний турнир в российском Белгороде. Украинский клуб выиграл все матчи на соревнованиях, которые длились 4-5 января.
В турнире приняли участие 5 команд: "Белгород", "Воронеж 2004", "Воронеж 2005", "Донбасс 2004", "Липецк".
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Украинцы поочередно сыграли со всеми командами, одержав уверенную победу в каждом из матчей.
Результаты матчей "Донбасса":
"Донбасс 2004" –"Воронеж 2004" 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
"Донбасс 2004" –"Липецк" 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)
"Воронеж 2005" – "Донбасс 2004" 1:9 (1:3, 0:4, 0:2)
"Белгород" – "Донбасс 2004" 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)
Лучшим бомбардиром турнира был признан игрок "Донбасса 2004" Вениамин Трандафилов.