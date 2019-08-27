Украинский форвард Яремчук перейдет в итальянскую "Рому": названы основания

Украинский нападающий Роман Яремчук может изменить чемпионат и пойти на повышение. Вместо бельгийского "Гента" игрок сборной Украины может продолжить карьеру в итальянской "Роме".

Вариант с трансфером Романа Яремчука активно рассматривают в самой "Роме". Об этом сообщают журналисты программы "Та То Таке". Однако, по их данным, украинец входит в шорт-лист из четырех футболистов, которых может приобрести итальянский клуб. Остальных нападающих не называют.

Читайте также: "Шахтер" громит в дерби, "Динамо" оступается с аутсайдером, лидерство "Десны": итоги 5-го тура УПЛ

Но для того, чтобы трансфер состоялся, "Рома" должна продать чешского нападающего Патрика Шика. Им активно интересуется немецкий "Хоффенхайм". Только тогда "Рома" купит нового нападающего.

Но есть еще одна преграда на пути этого трансфера. Руководство бельгийского "Гента" не слишком хочет расставаться с нападающим, который начал забивать. В этом сезоне на счету Яремчука шесть голов за восемь матчей, а также три результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в 3,8 миллиона евро. Однако его контракт действует еще два года (до июня 2021), поэтому "Роме" в таком случае придется заплатить гораздо больше.