Украинский футболист будет выступать в так называемом чемпионате Крыма

Украинский защитник Артур Новотрясов будет выступать за "Крымтеплица". Команда играет в так называемом чемпионате Крыма, который проводится на оккупированном полуострове.

Информация об этом размещена на официальном сайте клуба.

Читайте также: "Заря" усилится игроком из топ-клуба чемпионата Португалии

Стоит отметить, что Артур Новортрясов родился 19 июня 1992 года в Евпатории. Его первым профессиональным клубом была именно "Крымтеплица" из г. Молодежного. В целом с 2009 до 2012 года защитник сыграл за команду 62 матча, в которых забил три гола. Впоследствии в его карьере были симферопольская "Таврия", черновицкая "Буковина", львовские "Карпаты", мариупольский "Ильичевец", одесский "Черноморец" и "Ингулец" из поселка Петрово.

В 2011 году защитник провел один матч за юношескую сборную Украины.

Стоит отметить, что так называемый чемпионат Крыма никем не признается. А российским клубам, которые выступают на оккупированном полуострове в турнирах под эгидой так называемого Крымского футбольного союза, может грозить наказание от УЕФА.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram