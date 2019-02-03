Украинский футболист будет выступать в так называемом чемпионате Крыма

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Артур Новотрясов
Артур Новотрясов / ФК "Крымтеплица"

Украинский защитник Артур Новотрясов будет выступать за "Крымтеплица". Команда играет в так называемом чемпионате Крыма, который проводится на оккупированном полуострове.

Информация об этом размещена на официальном сайте клуба.

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Стоит отметить, что Артур Новортрясов родился 19 июня 1992 года в Евпатории. Его первым профессиональным клубом была именно "Крымтеплица" из г. Молодежного. В целом с 2009 до 2012 года защитник сыграл за команду 62 матча, в которых забил три гола. Впоследствии в его карьере были симферопольская "Таврия", черновицкая "Буковина", львовские "Карпаты", мариупольский "Ильичевец", одесский "Черноморец" и "Ингулец" из поселка Петрово.

В 2011 году защитник провел один матч за юношескую сборную Украины.

Стоит отметить, что так называемый чемпионат Крыма никем не признается. А российским клубам, которые выступают на оккупированном полуострове в турнирах под эгидой так называемого Крымского футбольного союза, может грозить наказание от УЕФА.

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Теги: Футбол Аннексия Крыма Спорт
Источник: 24 Канал
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