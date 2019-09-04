Украинский футболист попал в топ-сборную свободных агентов

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Евгений Хачериди
Евгений Хачериди

Трансферный рынок официально закрыт. Поэтому клубы больше не могут покупать или продавать игроков, отдавать их в аренду. Исключение – свободные агенты. Сайт Transfermarkt составил сборную из футболистов, оставшихся без клуба после закрытия трансферного окна.

Среди игроков, которые оказались без команды, есть и те, кто в свое время выигрывал чемпионаты Англии, Испании, Италии и Франции, а также Лигу чемпионов. Нашлось среди них место и украинскому футболисту. Речь идет о Евгении Хачериди, который летом покинул греческий ПАОК. Защитник так и не нашел себе новую команду. Так что на данный момент Евгений без игровой практики и занял место в центре защиты сборной топ-игроков без клуба. При этом он оказался самым дешевым футболистом из этой одиннадцатки – 1,75 миллиона евро.

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Что касается остальных футболистов, то стоит отметить там Хатим Бен-Арфа. Левым полузащитником в свое время активно интересовалось киевское "Динамо". В целом же стоимость этой команды составляет 42,55 миллиона евро.


Топ-сборная свободных агентов

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Теги: Трансферы Футбол Спорт
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