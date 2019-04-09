Украинский гроссмейстер стал вице-чемпионом мира по шахматному шару

Николаевский гроссмейстер Александр Бортник занял второе место на чемпионате мира по шахматной игре в шар, который проходил на сайте Chess.com.

Турнир длился пять дней. На пути к финалу 22-летний шахматист из Николаева одолел многих известных гроссмейстеров и только в решающем матче проиграл титулованному американцу Хикару Накамуре – 4:18 (1:6, 2:6, 1:6). Тем не менее, настроение у Александра было хорошее, и он любезно ответил на вопросы сообщества Украинские шахматы.

Как начинался ваш путь к финалу?

Я стартовал в серии отборочных соревнований, где играли по 25 туров и только победитель попадал в главный турнир. В первом отборе я лидировал до 21-го тура с 17 очками. Но потом появились проблемы – начал лагать и финишировал лишь пятым с 18 очками. (Примечание редакции: победил иранский гроссмейстер Алиреза Фирузджа – 19 очков.) Во втором отборе по многим причинам игра совсем не пошла – только 16,5 очка и 11 место. (Примечание редакции: первое место у аргентинца Федерико Переса Понса – 19 очков.)

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Тем не менее я получил приглашение в турнир претендентов. Это был настоящий марафон – 10 участников играли 4 круга. Я выиграл этот тяжелый турнир набрав 26,5 очка из 36-ти. (Примечание редакции: в личных микроматчах Бортник сыграл вничью 2:2 только с американцем Эндрю Таном, всех остальных соперников, среди которых было много элитных гроссмейстеров по классической игре, он победил.)

Вашим соперником в четвертьфинале был трехкратный чемпион мира по блицу Александр Грищук...

Да, известный соперник. Матч выдался очень тяжелым. Но Александр постоянно уступал по времени, мне удалось воспользоваться этим и победить – 7,5:5,5. (Примечание редакции: залогом успеха стал удачный старт, когда Бортник выиграл 3 партии и 4 свел вничью.) Непростой получился и полуфинал против Максима Вешае-Лаграва, который действовал очень быстро. Но и француза удалось преодолеть – 16,5: 12,5.

Чего не хватило, чтобы продолжить победное шествие и в финале?

Американец Хикару Накамура – номер 1 в игре в шар. И снова это доказал, обыграв меня 18:4. Мне постоянно не хватало времени, Хикару был намного быстрее – ничего не скажешь, класс у него очень высокий.

Тем не менее, второе место вы, вероятно, также довольны?

Да, стать вице-чемпионом мира в шар – это очень почетно! Но в следующем году попробую сыграть еще лучше.

В свое время известный гросмейстер Эдуард Гуфельд очень скептически отзывался о супербыстрой игре. Он говорил, что это не шахматы, а соперники могут соревноваться вообще без доски и фигур – просто, кто быстрее будет нажимать часы. Как прокомментируете эти слова? И вообще – можно ли за 1 минуту создать интересную целостную партию?

Фраза Гуфельда в целом верна. Хотя... В шаре очень редко удается провести идеальную партию, но иногда все же удается.

Что такое шахматный шар?​ Это вид шахматной игры, когда каждый соперник имеет на партию лишь 1 минуту без всякого добавления времени. Турниры по такому регламенту регулярно происходят на сайте Chess.com, в частности, на этом ресурсе каждый год сильнейшие и самые быстрые шахматисты соревнуются за титул чемпиона мира по шару.

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