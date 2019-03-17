Украинский хоккеист нагло толкнул арбитра во время матча, за что получил дисквалификацию: видео

Капитан "Белого Барса" Евгений Тимченко не сыграет в домашних матчах с "Донбассом" – хоккеиста дисквалифицировали за потасовку с арбитром.

Во время матча между "Донбассом" и "Белым Барсом" 14 марта Евгений Тимченко в одной из атак нагло оттолкнул арбитра, который был у него на пути возле бортика.

Читайте также: Представлены медали для призеров чемпионата УХЛ: фото

Видео потасовки хоккеиста и арбитра во время матча

За такой поступок Дирекция УХЛ решила дисквалифицировать игрока на два матча. Таким образом, Евгений Тимченко не сможет помочь своей команде в домашних матчах полуфинала плей-офф против "Донбасса". Игры состоятся 17 и 19 марта в 17:00 и 18:45 соответственно. Пока в серии впереди "Донбасс" 2:0.