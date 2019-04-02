Украинский хоккеист признан лучшим атакующим игроком в Первой лиге США: фото

Украинский форвард "Бостон Джуниор Брюинз" Александр Пересунько помог своей команде выиграть Dineen Cup Championship.

В финальной серии бостонцы оказались сильнее "Коннектикут Джуниор Рейнджерс", одержав минимальную победу в решающем бою со счетом 2:1.

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19-летний украинец также был удостоен звания лучшего атакующего игрока USPHL. На счету украинца 60 очков (18 шайб + 42 результативные передачи).

Интересно, что Александр Пересунько летом прошлого года пытался прорваться в НХЛ, но на драфте выбран не был. На следующем драфте украинец также сможет выставить свою кандидатуру.

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