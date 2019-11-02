Украинский клуб подписал контракт с чемпионом мира среди юниоров

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Виталий Карамнов
Виталий Карамнов / УХЛ

В адрес Украинской хоккейной лиги поступил дозаявочный список от "Донбасса". Клуб заключил контракт с нападающим Виталием Карамновым.

Воспитанник московского "Динамо" долгое время выступал в составе родной команды, пройдя путь от молодежной команды до КХЛ.

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Сезон 2010/11 Карамнов провел в Латвии в составе рижского "Динамо" и ХК "Рига" (МХЛ), после чего выступал в КХЛ в "Леви" (Прага) и "Сибири" (Новосибирск). Всего в Континентальной хоккейной лиге форвард сыграл 128 матчей, забросил 3 шайбы и отдал 7 результативных передач.

Нынешний сезон хоккеист начинал в составе "Сарыарка" в ВХЛ, в 4 матчах результативными действиями не отметился.

В сезоне 2006/07 Виталий Карамнов стал обладателем золотых медалей юниорского чемпионата мира в составе сборной России, а двумя сезонами позже выиграл Кубок Шпенглера с московским "Динамо". Сезон 2017/18 также стал золотым для форварда – с питерским "Динамо" он выиграл Кубок Петрова, который вручается чемпиону ВХЛ.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт ХК Донбасс Хоккей
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