Украинский клуб подписал российского нападающего, с которым в свое время выигрывал трофей

Хоккейный клуб "Донбасс" подписал контракт с опытным российским нападающим Александром Васильевым. Игрок в свое время уже выступал за украинский клуб, становился чемпионом Украины и выигрывал Континентальный кубок.

Всего в составе донецкого клуба нападающий провел два сезона: в 2011/12, защищая цвета дончан в ВХЛ (32 матча, 4+11 очков), а в сезоне – 2012/13 выступал в КХЛ (1 матч, 0 очков) и чемпионате Украины (10 матчей, 4+6 очков).

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Опытный российский форвард имеет большой опыт выступлений в Континентальной хоккейной лиге – в составе "Витязя", "Атланта", новокузнецкого "Металлурга", "Донбасса", "Спартака" и "Торпедо" Васильев суммарно провел 223 матча, набрал 90 (38 + 52) очков при показателе полезности " -34. Также 171 игру хоккеист отыграл в ВХЛ, выступая в "Рязани", "Ермаке", "Донбассе", ХК ВМФ, "Титане", "КРС Хэйлунцзян" и "Южном Урале". В них Васильев набрал 99 (36 + 63) очков, из которых 18 (5 + 13) – в 37 матчах прошлого сезона.

Отметим, что в 2007 году Васильев выступал на Мемориале Глинки в составе сборной России.

В составе "Донбасса" форвард будет выступать под 65 номером.