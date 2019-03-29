Украинский клуб получил техническое поражение за поддельную справку о медосмотре игроков

Президент ПФЛ Сергей Макаров разъяснил ситуацию выездного матча 19 тура Первой лиги против "Агробизнеса", который не состоялся из-за неявки ФК "Сумы".

Макаров заявил, что все дело в махинациях с прохождением медосмотра сумчанами.

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Клуб прислал поддельную информацию. Они прислали данные о прохождении Харьковского диспансера, мы связались с диспансером. Оказалось, что никакой клуб "Сумы" там не появлялся. Мы не могли допустить к соревнованиям футболистов, которые не прошли медицинский осмотр,

– сказал Сергей Макаров в эфире телеканала "Футбол 1".

Напомним, ранее сообщалось, что ФК "Сумы" не приехали на матч Первой лиги с "Агробизнесом" из-за проблем с документами.

На данный момент ФК "Сумы" находятся на 12 месте турнирной таблицы Первой лиги. От зоны переходных матчей с командами второй лиги их отделяет всего одно очко.

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