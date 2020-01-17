Украинский клуб расторг соглашение с футболистом после демонстративного путешествия в Россию

Футбольный клуб "Агробизнес" из Волочиска разорвал соглашение с игроком Игорем Сикорским. Причиной стало посещение спортсменом России.

Как говорится в сообщении на официальном сайте клуба, соглашение с игроком было расторгнуто в одностороннем порядке в связи с нарушением пункта "всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа Клуба и команды, не допускать действий, наносящих ущерб их репутации".

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"Досадно, но сегодня футбол – это политика. Когда в Украине война и с передовой привозят тяжелораненых и убитых, чуть ли не ежедневно в разных уголках Украины хоронят Героев, украинская футбольная общественность не может стоять в стороне, как будто это ее не касается. Вышеназванный игрок демонстративным путешествием в Россию дискредитировал свой клуб, который поддерживает украинскую армию, помогает бойцам на передовой, в котором каждый футболист имеет возможность заниматься своим любимым делом, благодаря защитникам Украины, сохраняющим в Украине мирную жизнь. В то время, когда он в экипировке нашей команды отдыхал в стране-оккупанте, только за один день с передовой переправили девять тяжелораненых бойцов, еще двое погибли. ФК "Агробизнес" считает недопустимым, чтобы этот футболист был игроком нашего клуба", – заявили в клубе .

Стоит отметить, что страница Игоря Сикорского в Instagram является закрытой для посторонних читателей.



Игорь Сикорский посетил Россию (скрин с его страницы в Instagram)



Игорь Сикорский посетил Санкт-Петербург (скрин с его страницы в Instagram)

Игорь Сикорский только летом 2019 года перешел в "Агробизнес". За 19 матчей за команду он забил 8 голов.