Украинский клуб сенсационно разорвал контракт с известным тренером

Главный тренер "Руха" Леонид Кучук покинул свой пост. Решение принято по обоюдному согласию сторон.

Клуб поблагодарил 60-летнего тренера за сотрудничество. Об этом сообщает официальный сайт львовской команды.

Читайте также: Месси поздравил экс-президента "Металлиста" с днем рождения и прислал ему подарок: видео

Кучук работал в "Рухе" с февраля. В 32 матчах с ним клуб одержал 18 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

60-летний специалист стал рекордсменом клуба по проведенному времени на посту главного тренера – 313 дней.

После 19-ти туров Первой лиги 2019/20 "Рух" лидирует в чемпионате, набрав 39 очков.