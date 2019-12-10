Украинский клуб сенсационно разорвал контракт с известным тренером
Главный тренер "Руха" Леонид Кучук покинул свой пост. Решение принято по обоюдному согласию сторон.
Клуб поблагодарил 60-летнего тренера за сотрудничество. Об этом сообщает официальный сайт львовской команды.
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Кучук работал в "Рухе" с февраля. В 32 матчах с ним клуб одержал 18 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений.
60-летний специалист стал рекордсменом клуба по проведенному времени на посту главного тренера – 313 дней.
После 19-ти туров Первой лиги 2019/20 "Рух" лидирует в чемпионате, набрав 39 очков.
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